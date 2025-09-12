Berlin (ots) -Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum lädt die INSM am 18.09.2025 zu einer Festveranstaltung in die "Weltwirtschaft" im Haus der Kulturen der Welt neben dem Kanzleramt in Berlin ein. Unter dem Motto "25 Jahre INSM - Wachstum für Deutschland" wird an diesem Tag zurückgeblickt auf prägende Kampagnen und insbesondere in die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft. Neben dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Dr. Markus Söder und dem Chef des Bundeskanzleramts, Minister Thorsten Frei, als Festredner werden auch Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf, der JU-Bundesvorsitzende Johannes Winkel, die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Zeit-Journalist und stellv. Ressortleiter Politik Mark Schieritz und die BR-Journalistin Julia Ruhs auftreten. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Bröcker, dem Chefredakteur von Table.Briefings.Ablauf:ab 14.30 Uhr: Einlass15:00 Uhr: Begrüßung durch Thorsten Alsleben, INSM-Geschäftsführer15:10 Uhr: Grußwort von Dr. Stefan Wolf, Präsident Gesamtmetall15:20 Uhr: Festansprache von Bundesminister Thorsten Frei mit anschließendem Gespräch16:00 Uhr: Paneldiskussion "Hat die Soziale Marktwirtschaft eine gute Lobby?"17:00 Uhr: Festansprache von Ministerpräsident Dr. Markus Söder "Soziale Marktwirtschaft - ein dauerhaftes Erfolgsmodell?" mit anschließendem GesprächAb 18:00 Uhr: Empfang mit Food & DrinksEs werden rund 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft erwartet. Presse-/Medien-Akkreditierungen bitte hier (https://veranstaltungen-insm.de/event.php?vnrtoken=JGFVycd8EG0SI1vd1uj2HDidK1HBaHKrisleUl5/JhdjAMoIDWTZ+oGRuIwE9eoDu9AlEwRg4PAdOsNI0tTvopxQVgCyjtYUByI5yVHZWdVzFGdiuoIlFK94HQi7GU33n+9cKqT/l0mbEGxxouSxzqSpe9jFR4KbRrZm2dkrI4VIKi7CKNv/634wad/kUOYkKqFG0tq7ntpnc1KcRCP/VtCbUfQ1Mzb8pHXQasdmUXamym0ZYAR7wlWA68bGkzkNA5o1Btjk6jcOzH2pa6ziiPJgS+xlTzSnnpRMlzSN+NXGFP1zvMMf/aIOmEVH2yCKxTqHFolM+4+uKNngJoV+BJd4vLRczOS5luwNJ5ZWK8aBBINsi+nnjS1njtFo/R0FD/0R33hpMiT8ce9hERkuuqrsN8y6lC4/u9lMthD6vknwWaTPXibZIArBuF4E6jlChjwTFX6VTjg6Dc8sVlfo7xg=).Pressekontakt:Carl-Victor WachsLeiter Kommunikation & Pressesprecherwachs@insm.deT +49 176 616 49 030INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbHGeorgenstraße 22D - 10117 Berlinwww.insm.deHandelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215BUmsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BBVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten AlslebenOriginal-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39474/6116100