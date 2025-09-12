München (ots) -Urlaub mit der ganzen Familie bedeutet gemeinsame Abenteuer, wertvolle Erinnerungen und viel gemeinsame Zeit - aber oft auch viel Aufwand in der Planung. Damit die Reise von Anfang an entspannt startet, haben Holiday Inn, Teil des IHG Hotels & Resorts Markenportfolios, und das Fernzugunternehmen FlixTrain eine besondere Kooperation ins Leben gerufen: Familien profitieren jetzt von einem exklusiven Angebot, bei dem Kinder kostenlos reisen und übernachten können.Kurztrips im TrendEine aktuelle Umfrage von Holiday Inn zeigt: Immer mehr Familien möchten Deutschland flexibel und auf kürzeren Reisen erkunden. Zwei Drittel der Befragten verbringen ihren Urlaub am liebsten in der Heimat, Kurztrips stehen dabei besonders hoch im Kurs. Vor allem budgetfreundliche Angebote, die Bahnfahrt und Hotelaufenthalt kombinieren, sind gefragt - genau hier setzt die Kooperation von Holiday Inn und FlixTrain an.Ein exklusives Angebot für FamilienMit dem neuen exklusiven Angebot "Kids Travel, Stay & Eat Free" wird das Reisen jetzt noch einfacher: Wer in einem teilnehmenden Holiday Inn oder Holiday Inn - the niu Hotel in Köln, Berlin, Hamburg oder Frankfurt übernachtet, erhält bis zu zwei kostenlose FlixTrain-Tickets für Kinder. So beginnt der Familienurlaub schon mit einer gemeinsamen, entspannten Zugfahrt.Als Willkommensgruß gibt es beim Check-in im Hotel ein alkoholfreies Getränk für Gäste mit gültigem FlixTrain-Ticket - ein schöner Moment, um gemeinsam anzukommen.Die Kooperation mit FlixTrain ergänzt das bereits bestehende Angebot "Kids Stay & Eat Free" von Holiday Inn und Holiday Inn - the niu: Kinder bis 17 Jahre übernachten in allen Holiday Inn und Holiday Inn - the niu Hotels in Deutschland und weltweit kostenlos im Zimmer der Eltern. Zusätzlich essen Kinder bis 12 Jahre im Holiday Inn gratis von der Kinderkarte oder starten in den Holiday Inn - the niu Hotels mit einem kostenfreien Frühstück in den Tag.Deutschland gemeinsam entdeckenOb ein spontaner Wochenendtrip nach Berlin, Sightseeing in Hamburg oder ein Besuch bei Verwandten in Köln oder Frankfurt - die Kooperation von Holiday Inn und FlixTrain eröffnet Familien flexible Möglichkeiten, Deutschlands Städte neu zu entdecken und unvergessliche Momente zu schaffen.Das Angebot im Überblick- Buchungszeitraum: 18. August bis 30. September 2025- Reisezeitraum: 19. August bis 18. Dezember 2025- Vorteile: Bis zu zwei kostenlose FlixTrain-Tickets für Kinder bis 17 Jahre pro Aufenthalt in teilnehmenden Holiday Inn und Holiday Inn - the niu Hotels in Hamburg, Frankfurt, Berlin und KölnMehr Informationen und alle Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.holidayinn.com/flixtrain. (https://www.ihg.com/holidayinn/content/de/de/deals/hotel-offers/flixtrain?cm_mmc=EXTERNAL-_-6C-_-EUROPE-_-DE-_-AWA-_-Flixtrain-_-LNK)Pressekontakt:MELCHIOR Kommunikations GmbHLaure Munschlaure@agencemelchior.com+49 176 43242451Hubert Brogerhubert@agencemelchior.com+49 155 63948281Original-Content von: IHG Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180925/6116099