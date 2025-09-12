Die Vorzeichen für einen weiteren starken Tag der wieder anziehenden KI-Werte sind gut. Der südkoreanische Speicherchip-Spezialist SK Hynix meldet einen bedeutenden Durchbruch bei Hochleistungsspeichern und springt auf ein 25-Jahres-Hoch. In China treiben Alibaba und Baidu eigene KI-Chips voran, während die Wall Street auf Rekordniveau notiert. Steht die Branche jetzt vor der nächsten Aufwärtswelle?SK Hynix hat die interne Zertifizierung für HBM4 abgeschlossen und bereitet die Massenproduktion vor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
