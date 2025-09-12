www.bernecker.info

Equinox Gold haussiert - und es geht noch deutlich weiter. Der Titel war unsere Goldaktie der Woche am 27. August im Aktionärsbrief (s.u.). Seitdem steht ein Kursplus von 33 % zu Buche. Hintergrund des Kurssprungs waren nebst Charttechnik zwei weitere News-Treiber: Erstens: Das Unternehmen hat in Neufundland & Labrador seine Valentine-Mine in Betrieb genommen. Erste Goldproduktion soll innerhalb eines Monats starten. Ab Q2/2026 wird eine Jahresproduktion von 175.000-200.000 Unzen Gold für mindestens 12 Jahre erwartet. Damit wird Valentine die größte Goldmine in Atlantik-Kanada und die Nr. 2 im Equinox-Portfolio.Zweitens: RBC Capital hob das Votum von Sector Perform auf Outperform und das Kursziel von 11 CAD auf 17 CAD (12,30 $) an. Hintergrund: Rund 3 Mrd. $ Free Cashflow bis Ende 2027 reichen aus, um die Nettoverschuldung bereits bis 2026 abzubauen, ohne Verkäufe. Ich halte das Ziel vor diesem Hintergrund immer noch für zu konservativ. Wir bleiben also drin. Die nächste Aktie der Woche steht schon in den Startlöchern.Ihr Volker SchulzGoldaktie der Woche (27.08.2025)EQUINOX GOLD (ISIN: CA29446Y5020; 8,25 $): AufholpotenzialEQUINOX ist der Nachzügler. Der Goldförderer befindet sich in einer Übergangsphase zu einem deutlich höheren Produktionsniveau. Mit dem neuen Greenstone-Projekt in Kanada, das nun planmäßig in Betrieb geht, will das Unternehmen seine jährliche Goldproduktion auf über 600.000 Unzen steigern. Daraus resultieren nicht nur mehr Volumina, sondern auch sinkende Stückkosten (AISC), was die Margen verbessert. Vor 10 Tagen hatte der Titel bereits mit starken Q2-Zahlen überrascht. So meldete man einen Umsatzsprung von 78?% auf 478 Mio. $ sowie einen Gewinn je Aktie von 11?US-Cent und übertraf damit klar die Konsensschätzung von 6 Cent. Die Goldproduktion kletterte um 23?% auf knapp 151.000 Unzen, bei einem beeindruckenden durchschnittlichen Verkaufspreis von über 3.200 $ je Unze. Dieser notiert zudem rd. 20 % unter Substanz. Der Konsens sieht KGV 7,2 für 2026. Wir gehen auf Kauf. (VS)