Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 12
[12.09.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE00BN4GXL63
12,137,633.00
EUR
0
119,502,222.86
9.8456
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,093,491.63
98.8968
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE00BMQ5Y557
458,600.00
EUR
0
51,090,794.35
111.406
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE00BMDWWS85
44,815.00
USD
0
5,464,107.90
121.9259
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE00BN0T9H70
53,803.00
GBP
0
6,369,131.63
118.3787
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE00BKX90X67
54,119.00
EUR
0
6,019,821.84
111.2331
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE00BKX90W50
15,507.00
CHF
0
1,546,357.64
99.72
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000L1I4R94
1,803,464.00
USD
0
20,818,594.63
11.5437
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000LJG9WK1
512,702.00
GBP
0
5,262,138.75
10.2635
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000JL9SV51
40,471.00
USD
0
482,158.29
11.9137
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000BQ3SE47
3,710,547.00
SEK
0
416,144,611.52
112.1518
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000LSFKN16
656,306.00
GBP
0
6,739,427.45
10.269
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000LH4DDC2
272,747.00
EUR
0
3,048,039.93
11.1753
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000WXLHR76
1,033,673.00
EUR
0
11,047,129.59
10.6873
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000P7C7930
56,676.00
GBP
0
621,626.31
10.9681
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000061JZE2
957,028.00
USD
0
10,130,466.82
10.5853
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000CV0WWL4
11,000,000.00
JPY
0
1,246,492,979.53
113.3175
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE0002A3VE77
700,000.00
EUR
0
8,352,494.31
11.9321
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000YMBL844
2,141,066.00
USD
0
22,251,670.51
10.3928
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000RH1ZG27
45,000.00
USD
0
474,473.82
10.5439
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000CCQKON9
2,034,999.00
EUR
0
20,512,472.41
10.0798
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
11.09.25
IE000I8CR2Q4
5,005.00
EUR
0
50,409.14
10.0718