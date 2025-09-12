Mitteilung der Homann Holzwerkstoffe GmbH:

Erstes Halbjahr 2025: Homann Holzwerkstoffe erzielt leichtes Umsatzwachstum und solides operatives Ergebnis

- Umsatz trotz der herausfordernden Marktsituation und Belastungen durch einmalige Sondereffekte auf 195,0 Mio. Euro gesteigert (Vj.: 186,3 Mio. Euro)

- Reduziertes bereinigtes operatives EBITDA von 22,1 Mio. Euro (Vj.: 28,4 Mio. Euro)

- Emission einer neuen Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit und vorzeitige Prolongation der Finanzierung in Litauen

- Investitionspaket zur Modernisierung und Erweiterung des Bestandswerkes in Losheim

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH, einer der führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, hat heute ihren Konzernzwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 ...

