Datum der Anmeldung:
11.09.2025
Aktenzeichen:
B3-83/25
Unternehmen:
AMEOS Holding AG, Zürich/CH; indirekter Erwerb des Josephs-Hospital Warendorf in Warendorf, dessen Beteiligungen an der JO.MED Medizinische Versorgungszentrum GmbH, Warendorf sowie an drei anderen Gesellschaften
Produktmärkte:
Kliniken, Krankenhäuser, MVZ, Physiotherapie, ambulante fachärztliche Versorgung
