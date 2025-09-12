Datum der Anmeldung:
09.09.2025
Aktenzeichen:
B6-52/25
Unternehmen:
Platinum Equity, LLC, Beverly Hills (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Hunter Acquisition Holding B.V. (XD Connects), Rijswijk (NED)
Produktmärkte:
Werbeartikel
