Datum der Anmeldung:
08.09.2025
Aktenzeichen:
B7-83/25
Unternehmen:
Bain Capital Investors, LLC, Boston (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Falkenstein Holdco B.V. (HSO-Gruppe), Amsterdam (NED)
Produktmärkte:
CRM-Software, IT-Dienstleistungen für ERP-Lösungen, IT-Systemintegration, Software-Implementierung
