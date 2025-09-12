Datum der Anmeldung:
08.09.2025
Aktenzeichen:
B3-82/25
Unternehmen:
Hivest CapitalPartners S.A.S., Paris/FR; mittelbarer Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und gemeinsamer Kontrolle über die Egregora NV, Kortenberg/BE (Novasol Gruppe; GU mit Millenium Chemicals NV, Kortenberg/BE)
Produktmärkte:
Chemikaliengroßhandel, Handel mit Chemikalien, Handel mit Spezialchemikalien
