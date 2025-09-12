Datum der Anmeldung:
05.09.2025
Aktenzeichen:
B4-78/25
Unternehmen:
MEGGLE Holding SE, Wasserburg am Inn; Erwerb von 100 % der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über (1.) Rücker GmbH, Aurich, und (2.) Ostsee-Molkerei Wismar GmbH, Wismar
Produktmärkte:
verschiedene Käsesorten aus Kuhmilch (Weiß- und Gelbkäse sowie Grillkäse) und verschiedene Milchprodukte wie Butter Sahne etc.
05.09.2025
Aktenzeichen:
B4-78/25
Unternehmen:
MEGGLE Holding SE, Wasserburg am Inn; Erwerb von 100 % der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über (1.) Rücker GmbH, Aurich, und (2.) Ostsee-Molkerei Wismar GmbH, Wismar
Produktmärkte:
verschiedene Käsesorten aus Kuhmilch (Weiß- und Gelbkäse sowie Grillkäse) und verschiedene Milchprodukte wie Butter Sahne etc.
© 2025 Bundeskartellamt