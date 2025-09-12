Datum der Anmeldung:
05.09.2025
Aktenzeichen:
B11-61/25
Unternehmen:
HF Opportunities GmbH, Frankfurt/Main; mittelbarer Erwerb von Vermögen, Anteilen und Kontrolle an bzw. über Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, Lüdenscheid
Produktmärkte:
Kunststoffteile für den Fahrzeuginnen und -außenbereich
05.09.2025
Aktenzeichen:
B11-61/25
Unternehmen:
HF Opportunities GmbH, Frankfurt/Main; mittelbarer Erwerb von Vermögen, Anteilen und Kontrolle an bzw. über Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, Lüdenscheid
Produktmärkte:
Kunststoffteile für den Fahrzeuginnen und -außenbereich
© 2025 Bundeskartellamt