Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc (MSEX LN) Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s) 12-Sep-2025 / 09:07 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc DEALING DATE: 11-Sep-2025 NAV PER SHARE: GBP: 235.4275 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 68457 CODE: MSEX LN ISIN: FR0012399772 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- ISIN: FR0012399772 Category Code: NAV TIDM: MSEX LN LEI Code: 969500E6V09ZKCLMR398 Sequence No.: 401634 EQS News ID: 2196652 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
