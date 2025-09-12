London (www.anleihencheck.de) - Der US-Verbraucherpreisindex (VPI) fiel deutlich höher aus als erwartet, berichtet John Kerschner, Global Head of Securitized Products, Janus Henderson Investors.Allerdings habe es auch einen Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gegeben, was den Märkten widersprüchliche Signale beschert habe. Der Kern-VPI sei um 0,346% bzw. 3,11% im Jahresvergleich gestiegen, während der Gesamt-VPI um 0,382% bzw. 2,94% im Jahresvergleich gestiegen sei. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien auf 263.000 gegenüber den erwarteten 235.000 gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
