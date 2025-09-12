Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat die Geldpolitik nicht verändert und auch der geldpolitische Ausblick bleibt unverändert und von der Datenlage abhängig, so die Analysten der Helaba.Hinweise auf eine noch mögliche Zinssenkung habe es vonseiten der EZB-Chefin nicht gegeben. Vielmehr habe sie den disinflationären Prozess als beendet erklärt und so sei der hiesige Rentenmarkt zeitweise unter Druck gekommen. Mit Spannung seien auch die Verbraucherpreise in den USA erwartet worden, die einen verstärkten Preisdruck angezeigt hätten. Zu einem Auspreisen der dortigen Zinssenkungsspekulationen sei es aber nicht gekommen, da der unerwartet deutliche Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf die Schwäche am Arbeitsmarkt hingewiesen habe. ...

