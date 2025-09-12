Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat wie erwartet ihre Leitzinsen unverändert gelassen, der Einlagesatz bleibt bei 2,00%, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die aktuellen Makrodaten würden keinen Handlungsdruck liefern. Die EZB sehe die Konjunkturrisiken ausgeglichener, der Spielraum für konjunkturelle Unterstützung sei ohnehin begrenzt. Auf der Pressekonferenz habe Frau Lagarde mit dem Versuch, den disinflationären Prozess als beendet zu erklären - ein mögliches Signal gegen Zinssenkungen irritiert. Die Unsicherheit durch Handelskonflikte bleibe hoch. Eine weitere Zinssenkung als "Versicherungsschritt" bleibe realistisch, etwa bei schlechteren Makrodaten oder einer Eskalation des Konflikts mit der Trump-Administration. Gut möglich, dass sich Lagarde mit ihrem "Pre-Commitment" zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
