München (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau belassen, so Sandra Rhouma, Vice President und European Economist im Fixed Income Team von AllianceBernstein.Laut Sandra Rhouma, Vice President und European Economist im Fixed Income Team von AllianceBernstein, signalisiere der Rat damit zwar Kontinuität, blende jedoch zunehmende Abwärtsrisiken aus. Die aktuellen Projektionen würden auf eine hartnäckige Inflationsunterschreitung in den Jahren 2026 und 2027 hinweisen, während die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert worden seien. Rhouma halte daher eine weitere Zinssenkung im Dezember für wahrscheinlich, auch wenn die EZB ihre datenabhängige Haltung betone und die Hürden für zusätzliche Lockerungen hoch bleiben würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
