Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenig überraschend hat die Europäische Zentralbank das Zinsniveau bei der gestrigen Ratssitzung unangetastet gelassen, so die Analysten der Helaba.Der Einlagenzinssatz belaufe sich weiterhin auf 2,00%. Das begleitende Statement und die Pressekonferenz von Christine Lagarde hätten ebenfalls kaum Neues mit sich gebracht. Die EZB sehe sich geldpolitisch gut positioniert und präferiere in Abhängigkeit der Datenlage eine abwartende Haltung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de