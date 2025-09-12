Anzeige
Freitag, 12.09.2025
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Dow Jones News
12.09.2025 09:57 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Fester - Neuntes Plus in Folge in Seoul - Shanghai knapp behauptet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Auf breiter Front ist es am Freitag an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien nach oben gegangen. Sie schlossen sich damit der positiven Vorgabe der Wall Street an, wo die Indizes erneut Allzeithochs erreicht hatten. Die US-Verbraucherpreise für August waren weitestgehend wie erwartet ausgefallen, weshalb sie nichts an der allseits herrschenden Erwartung änderten, dass die US-Notenbank am kommenden Mittwoch die Zinsen senken dürfte. Außerdem fielen zugleich die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten ungünstig aus. Das befeuert die Zinssenkungsspekulation, weil die US-Notenbank zuletzt ohnehin den Fokus stärker auf den Arbeitsmarkt als auf Preisdaten richtet.

Der Star in Ostasien ist weiter Seoul. Dort ging es bereits den neunten Handelstag in Folge nach oben und erneut mit 1,5 Prozent sehr kräftig. Unter anderem sorge für Kauflaune, dass die Unsicherheit über die Politik zur Kapitalertragssteuer nachgelassen habe, nachdem Präsident Lee Jae Myung einer Erhöhung eine Absage erteilt habe, so die Analysten von DS Investment & Securities.

Der Nikkei-225-Index setzte seine Rekordjagd nach dem Rücktritt von Premierminister Ishiba fort und gewann 0,9 Prozent auf 44.768 Punkte. Analyst Dilin Wu von Pepperstone sagte, die Spitzenkandidatin für dessen Nachfolge, Takaichi, befürworte stärkere fiskalische Anreize, eine stärkere Landesverteidigung und eine Haltung gegen voreilige Zinserhöhungen. Sollte sie gewinnen, dürften Rüstungs-, Energie- und Exportunternehmen profitieren. Aber auch wenn sich der Rivale Koizumi durchsetzen sollte, sähen die Märkte kaum Abwärtspotenzial, so Wu weiter.

In Shanghai war die Tendenz nach dem deutlicheren Plus vom Vortag knapp behauptet. Umgekehrt verhielt es sich in Hongkong, der HSI lag im Späthandel 1,1 Prozent im Plus nach einem kleinen Vortagesminus. Der australische A&P/ASX-200 zog um 0,7 Prozent an.

Weiter favorisiert wurden überregional Aktien aus dem Technologie-Segment, nachdem zuletzt Oracle mit einem riesigen Auftragsbestand die KI-Euphorie wieder angeheizt hatte. Als Signal in KI-Investitionen wurde zudem gewertet, dass sich Alibaba über eine Wandelanleihe 3,2 Milliarden Dollar beschaffen will.

In Tokio gewannen beispielsweise Tokyo Electron 5,5 Prozent, Kokusai Electric 10,5 und Advantest 1,8 Prozent. Softbank Group legten um weitere 1,8 Prozent zu, nachdem es am Donnerstag schon um 10 Prozent nach oben gegangen war. In Seoul setzten SK Hynix ihre Gewinnserie mit einem Plus von 7 Prozent fort, Samsung Electronics verbesserten sich um 2,7 Prozent. In Hongkong verteuerten sich Tencent um 2,4 und Alibaba um 5,7 Prozent.

Dort lagen auch Immobilienaktien sehr fest im Markt, unter anderem, nachdem es zuletzt in einigen Regionen Erleichterungen für den Kauf von Immobilien gab. Country Garden schnellten um 9,7 Prozent nach oben, Shimao um 6,1 und Longfor um 4,2 Prozent. China Vanke gewannen 3,4 Prozent.

Evergrande Property Services machten einen Satz um 25 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass die Insolvenzverwalter der Muttergesellschaft China Evergrande Group unverbindliche Angebote von potenziellen Käufern erhalten haben. Die Evergrande Group war im Januar von einem Gericht in Liquidation gesetzt worden, nachdem es ihr nicht gelungen war, sich mit den Gläubigern auf eine Umstrukturierung zu einigen. 

Index (Börse)      zuletzt     +/- %     % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.864,90     +0,7%     +8,2%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)  44.768,12     +0,9%     +9,9%     08:30 
Kospi (Seoul)     3.395,54     +1,5%     +41,5%     08:30 
Shanghai-Comp.     3.870,60     -0,1%     +13,7%     09:00 
Hang-Seng (Hongk.)  26.373,71     +1,1%     +30,6%     10:00 
 
 
DEVISEN         zuletzt     +/- %     00:00   Do, 09:04  % YTD 
EUR/USD         1,1743      0,1     1,1735     1,1690 +12,9% 
EUR/JPY         173,09      0,2     172,73     172,72  +5,9% 
EUR/GBP         0,8659      0,2     0,8645     0,8647  +4,5% 
GBP/USD         1,3562      -0,1     1,3575     1,3518  +8,1% 
USD/JPY         147,39      0,1     147,19     147,74  -6,3% 
USD/KRW        1.393,07      0,3    1.393,07    1.393,01  -5,8% 
USD/CNY         7,0933      0,0     7,0900     7,0940  -1,6% 
USD/CNH         7,1172      0,0     7,1149     7,1202  -2,9% 
USD/HKD         7,7832      -0,1     7,7890     7,7872  +0,3% 
AUD/USD         0,6660      0,0     0,6659     0,6612  +6,8% 
NZD/USD         0,5968      -0,1     0,5974     0,5935  +6,1% 
BTC/USD       115.349,50      0,7   114.528,25   114.117,25 +20,3% 
 
ROHÖL          zuletzt   VT-Schluss     +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         61,80     62,37     -0,9%     -0,57 -11,4% 
Brent/ICE         65,79     66,37     -0,9%     -0,58  -9,7% 
 
 
METALLE         zuletzt     Vortag     +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold          3.650,22    3.634,10     +0,4%     +16,12 +38,7% 
Silber          42,04     41,575     +1,1%     +0,46 +42,6% 
Platin         1.188,90    1.178,15     +0,9%     +10,75 +35,7% 
Kupfer           4,70      4,66     +0,8%     +0,04 +14,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
 
===

