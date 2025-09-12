Berlin (ots) -Packt die Koffer, die Spannung steigt! Heute startet der 41-Tage-Countdown bis am 23. Oktober das neue Asterix-Album "Asterix in Lusitanien" im Handel erscheint. Das darf sich niemand entgehen lassen. Dieses Mal bleiben die Gallier nicht im Dorf, denn das Erfolgsduo Didier Conrad und Fabcaro schickt Asterix und Obelix nach Lusitanien, das heutige Portugal. Viel mehr wird noch nicht verraten, aber mit einigen Fun Facts, lässt sich die Wartezeit etwas versüßen:- Das 41. Album ist das 25. Reiseabenteuer der unbeugsamen Gallier.- 41 Pastel de Nata wurden in der Redaktion bereits verzehrt, seit das neue Album angekündigt wurde.- Vor Ablauf der 41 Tage wird das offizielle Cover verkündet.- Die römische Ziffer für 41 lautet XLI.- Die nächsten 41 Tage kann unser Presse-Team über Social Media auf der Reise nach Lusitanien begleitet werden.Fakt ist auch, dass das Fieber bei Asterix-Verleger Wolf Stegmaier steigt:"Asterix in Lusitanien" hat mich schon weit mehr als 41. Mal an eine Reise nach Portugal denken lassen. Meine Arbeit an diesem Album weckt wirklich die Sehnsucht nach Pastel de Nata, dem Meer und den Menschen in Portugal. Ich kann es kaum erwarten, das Ergebnis in 41 Tagen gebührend mit unseren Leser:innen zu feiern!"Für Didier Conrad ist es bereits das siebte Asterix-Album, das er als Zeichner in Szene setzt. Fabcaro ist nach "Die Weiße Iris" zum zweiten Mal als Szenarist dabei. Mit Witz und Feingefühl setzt das Erfolgsduo das Werk der Comic-Genies und Asterix-Väter René Goscinny und Albert Uderzo fort. Seit dem ersten Auftritt der beiden unbeugsamen Gallier im Jahre 1959 wurden weltweit über 400 Millionen Alben verkauft, etwa ein Drittel davon in Deutschland. Die weltweite Auflage von "Asterix in Lusitanien" (Band 41) beträgt bereits zum Verkaufsstart 5 Millionen Exemplare.Jetzt können Fans noch 41 Nächte von einer Reise nach Lusitanien träumen oder das Album vorbestellen, bis am 23. Oktober 2025 ist das Album "Asterix in Lusitanien" im Handel und online im www.egmont-shop.de erhältlich sein wird. (ISBN: 978-3-7704-2441-2, HC: EUR 13,50 EUA 13,90 SFR 18,90, SC: EUR: 7,99 EUA 8,50 SFR 15,00)Reservieren Sie sich bereits heute Ihre Rezensions- bei dem angegeben Pressekontakt.Save the Date - Akkreditierung zur Pressekonferenz in Paris startet heute!Die offizielle Pressekonferenz zum neuen Asterix-Abenteuer mit Fabcaro und Didier Conrad findet am 13. Oktober 2025 in Paris statt. Melden Sie sich bitte bis zum 29. September beim unten aufgeführten Pressekontakt dafür an. Teilnahme ausschließlich mit Akkreditierung möglich.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6116234