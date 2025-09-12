© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoMicrosoft und OpenAI schließen eine unverbindliche Vereinbarung. OpenAI will sich in eine gewinnorientierte Firma umwandeln und den Milliarden-IPO vorbereiten.Wie zuvor berichtet, steht OpenAI wegen seiner geplanten Umwandlung in eine gewinnorientierte Gesellschaft unter intensiver Prüfung durch Aufsichtsbehörden. Nun gaben Microsoft und OpenAI am Donnerstag bekannt, eine unverbindliche Vereinbarung über neue Partnerschaftsbedingungen geschlossen zu haben. Diese soll den Umbau erleichtern und markiert eine neue Phase in einer der bedeutendsten Allianzen im Bereich Künstliche Intelligenz. Kapital und Kontrolle im Wandel Zu den finanziellen Konditionen äußerten sich die Unternehmen nicht, …Den vollständigen Artikel lesen ...
