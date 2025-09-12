Die beiden führenden Verkehrsflugzeug-Hersteller der Welt zeigen an der Börse aktuell gegenläufige Bewegungen. Obwohl Boeing die besten Auslieferungen seit 2018 verzeichnete, brach die Aktie am Donnerstag ein. Konkurrent Airbus hingegen markierte neue Rekordhöhen. Wie es in den kommenden Wochen weitergehen könnte. Boeing hat im August 2025 insgesamt 57 Flugzeuge ausgeliefert und erzielte damit das beste August-Ergebnis seit 2018. Dennoch liegt der US-Hersteller weiterhin hinter seinem europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär