DJ EU akzeptiert Microsoft-Zusagen wegen Wettbewerbsbedenken zu Teams
Von Edith Hancock
DOW JONES--Die EU-Kommission hat weitere Zugeständnisse von Microsoft im Zusammenhang mit Wettbewerbsbedenken hinsichtlich der Videokonferenzplattform Teams akzeptiert. Damit endet eine über Jahre geführte kartellrechtliche Untersuchung der Brüsseler Behörde zu Teams.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 12, 2025 03:55 ET (07:55 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News