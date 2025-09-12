Berlin (ots/PRNewswire) -Das Oktoberfest 2025 (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) ist nicht nur eine Zeit der Tradition und des Feierns, sondern auch eine Gelegenheit für Kreative und Unternehmen in ganz Deutschland. In diesem Jahr feiert Monport Laser Deutschland (https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) mit exklusiven Angeboten für seine Produktlinien CO2 Laserschneidanlage (https://www.monportlaser.de/collections/co2-laser-graviermaschinen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f), CO2 Laserschneider (https://www.monportlaser.de/collections/co2-laser-graviermaschinen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f), Faserlaser und Graviermaschine (https://www.monportlaser.de/collections/faserlaser-graviermaschinen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) - gültig vom 11. bis 31. September 2025.Kunden profitieren von bis zu 55 % Rabatt auf ausgewählte Maschinen. Beim Kauf bestimmter Faserlaser-Graviermaschinen gibt es eine kostenlose Rotationsachse - ideal für Gravuren auf Bierkrügen und Gläsern zur Oktoberfest-Saison. (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) Zudem lockt ein großer Abverkauf von CO2 Laserschneidanlagen, die Werkstätten und Produzenten Zugang zu professioneller Spitzentechnologie zu Top-Preisen ermöglichen."Monport setzt sich weiterhin dafür ein, Kreative und Unternehmen mit innovativen Laserlösungen zu unterstützen - und das zu einem fairen Preis" sagte der Monport CEO.Neuheit: Reno 45 Pro Vision (https://www.monportlaser.de/products/monport-reno45-pro-vision-45w-desktop-co2-lasergravur-und-schneidemaschine-16-x-12-mit-8mp-hd-kamera-und-magnetischer-autofokus-unterstutzung?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)Die Reno 45 Pro Vision ist eine kompakte Graviermaschine mit Autofokus, 8MP-Kamera und intelligenter Steuerung. Mit 400 x 300 mm Arbeitsfläche bietet sie präzise Gravuren bei hoher Geschwindigkeit und eignet sich ideal für Designer und Werkstätten, die Effizienz und Genauigkeit kombinieren wollen.GM Pro Serie (https://www.monportlaser.de/collections/gm-pro-series?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f): MOPA Fiber Laser PowerDie GM Pro Serie baut auf der GM Serie auf und richtet sich an Profis, die höchste Präzision und Vielseitigkeit verlangen. Mit One-Touch-Autofokus, 3D-Gravur und dem JPT MOPA Laser Source ermöglicht sie auch Farbgravuren auf Edelstahl und Titan. Die erweiterte Arbeitsfläche unterstützt größere Projekte, während ihre robuste Bauweise für Langlebigkeit sorgt.Während der Oktoberfest-Aktion (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) sparen Kunden bis zu 1.500 €, was die GM Pro zu einer leistungsstarken und gleichzeitig erschwinglichen Lösung für Schmuckdesigner, kleine Betriebe und die Industrie macht.Vielfältige Optionen für Maker und UnternehmenNeben den Neuheiten bleiben Bestseller wie die GA 100 Mopa, die GPro 60 Mopa und verschiedene CO2 Laserschneidanlagen Teil des Portfolios - leistungsstarke Maschinen, die von Schmuck über Beschilderung bis hin zur industriellen Fertigung zuverlässig eingesetzt werden.Oktoberfest-Angebote im Überblick (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)\u25cf Bis zu 55 % Rabatt auf ausgewählte Laser Maschinen \u25cf Kostenlose Rotationsachse bei ausgewählten Faserlaser-Graviermaschinen \u25cf Abverkauf auf große CO2 Laserschneider und CO2 Laserschneidanlagen \u25cf Aktionen gültig bis 31. September 2025Monport Laser unterstützt weiterhin die deutsche Maker- und Business-Community mit innovativen Faserlaser- und Graviermaschinen, die Präzision, Zuverlässigkeit und Kundenservice verbinden - weit über das Oktoberfest hinaus.Für Medienanfragen: Company: MonportLaserContact email: support@monportlaser.deWebsite: https://www.monportlaser.de/ (https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5507178/monport_logo_800_800__2_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-laser-deutschland-feiert-oktoberfest-tradition-mit-besonderen-angeboten-fur-macher-und-unternehmen-302554921.htmlOriginal-Content von: Monport Laser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173165/6116295