Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Italien begibt eine Staatsanleihe (ISIN IT0005647265/ WKN A4EABJ) und will neues Kapital in Höhe von rund 10,6 Mrd. Euro aufnehmen, so die Börse Stuttgart.Bis zum Laufzeitende am 15.07.2032 werde ein jährlicher Kupon von 3,250% gezahlt, die Ausschüttung erfolge halbjährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 15.01.2026 geleistet. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handelbar. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's habe Italien im Mai ein Rating von Baa3 zugewiesen. (Bonds weekly Ausgabe vom 11.09.2025) (12.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
