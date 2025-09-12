Verhaltene Märkte - Volkswagen und Uber schwächer

Die Stimmung an den Börsen bleibt zum Wochenschluss verhalten. Der DAX tastet sich ohne klare Tendenz in den Handel, während die US-Indizes in den Futures leicht nachgeben und der Nikkei in Tokio ebenfalls schwächer schloss.
Makroökonomischer Überblick:
In Großbritannien stagnierte die Wirtschaft im Juli - das Bruttoinlandsprodukt verharrte bei null Prozent, nachdem im Juni noch ein Plus von 0,4 Prozent verzeichnet worden war. Die Daten lagen im Rahmen der Erwartungen, signalisieren aber eine Abkühlung der Dynamik. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Die vorläufigen Zahlen zum Verbrauchervertrauen der Universität Michigan stehen an. Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang des Index.
Im Fokus:
Bei Volkswagen sorgt die politische Debatte um das EU-weite Verbrenner-Aus für Unruhe. Audi-Chef Gernot Döllner kritisierte die Diskussion als "kontraproduktiv" und warb erneut für die Elektromobilität als Schlüsseltechnologie. Die Unsicherheit über regulatorische Vorgaben drückt auf die Stimmung - die Aktie des Mutterkonzerns zeigt sich schwächer.
Auch Uber steht unter Druck: Die US-Regierung verklagt den Fahrdienstvermittler wegen angeblicher Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Laut Justizministerium sollen Fahrer wiederholt Fahrten verweigert oder unzulässige Gebühren erhoben haben. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück, doch die Klage belastet den Kurs.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG8HGN
|7,83
|24396,393051 Punkte
|32,28
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG8VY8
|4,98
|24108,762412 Punkte
|57,28
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG3Z85
|9,95
|24609,751843 Punkte
|68,3
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FVT
|9,51
|22697,687585 Punkte
|22,42
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYJ
|4,89
|23166,101055 Punkte
|41,24
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.09.2025; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Walt Disney Co.
|Call
|HD2MRL
|0,55
|120,00 USD
|11,31
|14.01.2026
|DAX®
|Put
|UG30SE
|11,61
|24600,00 Punkte
|17,32
|19.12.2025
|Deutsche Bank AG
|Put
|UG8GC4
|1,42
|30,00 EUR
|7,83
|17.12.2025
|Rheinmetall AG
|Call
|UG1WG8
|96,14
|1000,00 EUR
|2,35
|16.06.2027
|Rheinmetall AG
|Call
|UG3A6P
|18,08
|1700,00 EUR
|8,82
|17.09.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.09.2025; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|HD6SGB
|5,46
|35555,337649 Punkte
|-2
|Open End
|S&P 500
|Short
|HD3622
|1,33
|7904,936539 Punkte
|-5
|Open End
|NVIDIA Corp.
|Long
|HD31H2
|7,04
|132,915143 USD
|4
|Open End
|UnitedHealth Group Inc.
|Long
|HD31AS
|0,74
|235,806782 USD
|3
|Open End
|Renk Group AG
|Long
|UG1DQX
|4,91
|53,185478 EUR
|4
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.09.2025; 10:30 Uhr;
