Verhaltene Märkte - Volkswagen und Uber schwächer

Die Stimmung an den Börsen bleibt zum Wochenschluss verhalten. Der DAX tastet sich ohne klare Tendenz in den Handel, während die US-Indizes in den Futures leicht nachgeben und der Nikkei in Tokio ebenfalls schwächer schloss.

Makroökonomischer Überblick:

In Großbritannien stagnierte die Wirtschaft im Juli - das Bruttoinlandsprodukt verharrte bei null Prozent, nachdem im Juni noch ein Plus von 0,4 Prozent verzeichnet worden war. Die Daten lagen im Rahmen der Erwartungen, signalisieren aber eine Abkühlung der Dynamik. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Die vorläufigen Zahlen zum Verbrauchervertrauen der Universität Michigan stehen an. Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang des Index.

Im Fokus:

Bei Volkswagen sorgt die politische Debatte um das EU-weite Verbrenner-Aus für Unruhe. Audi-Chef Gernot Döllner kritisierte die Diskussion als "kontraproduktiv" und warb erneut für die Elektromobilität als Schlüsseltechnologie. Die Unsicherheit über regulatorische Vorgaben drückt auf die Stimmung - die Aktie des Mutterkonzerns zeigt sich schwächer.

Auch Uber steht unter Druck: Die US-Regierung verklagt den Fahrdienstvermittler wegen angeblicher Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Laut Justizministerium sollen Fahrer wiederholt Fahrten verweigert oder unzulässige Gebühren erhoben haben. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück, doch die Klage belastet den Kurs.

