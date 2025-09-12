Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Renditemanufaktur
12.09.2025 10:46 Uhr
288 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Dr. Dennis Riedl: Silber: Geht der Wahnsinn jetzt erst los?

Anzeige / Werbung



Technische Analyse zeigt bullische Cup-and-Handle-Formation mit klarem Kursziel

Silber steht vor einem historischen Wendepunkt. Dr. Dennis Riedl, renommierter Edelmetall-Experte, prognostiziert eine "dritte Silber-Manie" - und seine Argumente sind alles andere als spekulativ.

Die technische Analyse spricht eine klare Sprache: Silber hat eine klassische Cup-and-Handle-Formation ausgebildet, die ein kurzfristiges Kursziel von 48 US-Dollar signalisiert. "Diese Formation ist lehrbuchmäßig", betont Riedl.

Makroökonomische Wende als Katalysator

Der entscheidende Treiber: Die US-Notenbank schwenkt auf einen Zinssenkungskurs ein. Fallende Realzinsen sind historisch betrachtet Gift für den Dollar und Treibstoff für Edelmetalle. "Wenn die Zinsen fallen, wird Silber profitieren", so Riedls Einschätzung.

Zentralbanken entdecken den kleinen Markt

Besonders brisant: Zentralbanken diversifizieren zunehmend in Silber. Was bei Gold bereits seit Jahren zu beobachten ist, schwappt nun auf das kleinere Edelmetall über. "Der Silbermarkt ist winzig im Vergleich zu Gold", erklärt Riedl. "Wenn istaatliche Institutionen einsteigen, kann das explosive Auswirkungen haben."

Theoretisches Potenzial: 64 Dollar

Riedls Berechnungen gehen noch weiter: Bei einer vollständigen Korrektur des Gold-Silber-Verhältnisses auf historische Durchschnittswerte wären theoretisch sogar 64 Dollar möglich.

Risiken nicht von der Hand zu weisen

Dennoch warnt Riedl vor blindem Optimismus. Silber bleibt ein hochvolatiles Investment mit ausgeprägten Zyklen. Die industrielle Nachfrage kann bei Rezessionen einbrechen, und spekulative Übertreibungen sind typisch für Edelmetall-Manien.

Ob Riedls Prognose aufgeht, erfahren Sie im Detail in seinem aktuellen Video-Update.


Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.