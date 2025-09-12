Dr. Dennis Riedl: Silber: Geht der Wahnsinn jetzt erst los?

Anzeige / Werbung

Technische Analyse zeigt bullische Cup-and-Handle-Formation mit klarem Kursziel

Silber steht vor einem historischen Wendepunkt. Dr. Dennis Riedl, renommierter Edelmetall-Experte, prognostiziert eine "dritte Silber-Manie" - und seine Argumente sind alles andere als spekulativ.

Die technische Analyse spricht eine klare Sprache: Silber hat eine klassische Cup-and-Handle-Formation ausgebildet, die ein kurzfristiges Kursziel von 48 US-Dollar signalisiert. "Diese Formation ist lehrbuchmäßig", betont Riedl.

Makroökonomische Wende als Katalysator

Der entscheidende Treiber: Die US-Notenbank schwenkt auf einen Zinssenkungskurs ein. Fallende Realzinsen sind historisch betrachtet Gift für den Dollar und Treibstoff für Edelmetalle. "Wenn die Zinsen fallen, wird Silber profitieren", so Riedls Einschätzung.

Zentralbanken entdecken den kleinen Markt

Besonders brisant: Zentralbanken diversifizieren zunehmend in Silber. Was bei Gold bereits seit Jahren zu beobachten ist, schwappt nun auf das kleinere Edelmetall über. "Der Silbermarkt ist winzig im Vergleich zu Gold", erklärt Riedl. "Wenn istaatliche Institutionen einsteigen, kann das explosive Auswirkungen haben."

Theoretisches Potenzial: 64 Dollar

Riedls Berechnungen gehen noch weiter: Bei einer vollständigen Korrektur des Gold-Silber-Verhältnisses auf historische Durchschnittswerte wären theoretisch sogar 64 Dollar möglich.

Risiken nicht von der Hand zu weisen

Dennoch warnt Riedl vor blindem Optimismus. Silber bleibt ein hochvolatiles Investment mit ausgeprägten Zyklen. Die industrielle Nachfrage kann bei Rezessionen einbrechen, und spekulative Übertreibungen sind typisch für Edelmetall-Manien.

