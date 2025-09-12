Dr. Dennis Riedl: Silber: Geht der Wahnsinn jetzt erst los?

Anzeige / Werbung
Technische Analyse zeigt bullische Cup-and-Handle-Formation mit klarem Kursziel
Silber steht vor einem historischen Wendepunkt. Dr. Dennis Riedl, renommierter Edelmetall-Experte, prognostiziert eine "dritte Silber-Manie" - und seine Argumente sind alles andere als spekulativ.
Die technische Analyse spricht eine klare Sprache: Silber hat eine klassische Cup-and-Handle-Formation ausgebildet, die ein kurzfristiges Kursziel von 48 US-Dollar signalisiert. "Diese Formation ist lehrbuchmäßig", betont Riedl.
Makroökonomische Wende als Katalysator
Der entscheidende Treiber: Die US-Notenbank schwenkt auf einen Zinssenkungskurs ein. Fallende Realzinsen sind historisch betrachtet Gift für den Dollar und Treibstoff für Edelmetalle. "Wenn die Zinsen fallen, wird Silber profitieren", so Riedls Einschätzung.
Zentralbanken entdecken den kleinen Markt
Besonders brisant: Zentralbanken diversifizieren zunehmend in Silber. Was bei Gold bereits seit Jahren zu beobachten ist, schwappt nun auf das kleinere Edelmetall über. "Der Silbermarkt ist winzig im Vergleich zu Gold", erklärt Riedl. "Wenn istaatliche Institutionen einsteigen, kann das explosive Auswirkungen haben."
Theoretisches Potenzial: 64 Dollar
Riedls Berechnungen gehen noch weiter: Bei einer vollständigen Korrektur des Gold-Silber-Verhältnisses auf historische Durchschnittswerte wären theoretisch sogar 64 Dollar möglich.
Risiken nicht von der Hand zu weisen
Dennoch warnt Riedl vor blindem Optimismus. Silber bleibt ein hochvolatiles Investment mit ausgeprägten Zyklen. Die industrielle Nachfrage kann bei Rezessionen einbrechen, und spekulative Übertreibungen sind typisch für Edelmetall-Manien.
Ob Riedls Prognose aufgeht, erfahren Sie im Detail in seinem aktuellen Video-Update.
Jetzt den vollständigen Artikel lesen
Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)