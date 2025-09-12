Anzeige
Mehr »
Freitag, 12.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie sichert sich Exklusiv-Partnerschaft mit Babcock für Ukraine-Defence - Neubewertung voraus?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.09.2025 11:03 Uhr
299 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Frankreich-Rating im Fokus

DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - Frankreich-Rating im Fokus

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte tendieren zum Wochenschluss etwas leichter. Damit können sie einmal mehr der guten Vorlage der Wall Street nicht folgen. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 23.647 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent tiefer. Während die Indizes an der Wall Street weitere Rekorde feiern, fehlen hierzulande die Kaufimpulse. Unterstützung von der Europäischen Zentralbank ist momentan nicht zu erwarten. Sie bestätigte am Vortag nicht nur die Leitzinsen bei 2 Prozent, sondern kommunizierte, dass sie dieses Niveau für einen längeren Zeitraum als angemessen erachte.

In den USA dürfte die Fed dagegen in der kommenden Woche die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken, bis zu drei Zinssenkungen noch in diesem Jahr werden am Markt erwartet. Dies hat seine Spuren am Anleihenmarkt bereits hinterlassen. Der Zinsspread zwischen den USA und Europa ist jüngst bereits zusammengelaufen. So weist Portfoliomanager Thomas Altman von QC Partners am Morgen darauf hin, dass die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen Bundesanleihen und 10-jährigen Treasuries so niedrig ist wie seit zwei Jahren nicht mehr. Und das komme vor allem vom Rückgang der längeren US-Zinsen.

Den Dollar dürfte dies tendenziell schwächen - der Euro damit der hiesigen Wirtschaft das Leben nicht leichter machen. Europäische Exporteure dürften auf Grund der US-Zölle schon ihre Margen geräubert haben, von daher wird die Berichtssaison zum dritten Quartal einigen Aufschluss darüber geben. Bis dahin vergeht allerdings noch einige Zeit.

Fitch nimmt Frankreich-Rating unter die Lupe

Am Abend steht die Aktualisierung der Frankreich-Bonität durch die Ratingagentur Fitch im Fokus. Für den CAC-40 geht es im Vorfeld um 0,6 Prozent nach unten, die Rendite der zehnjährigen Anleihe steigt um 3 Basispunkte auf 3,47 Prozent. Das aktuelle Rating lautet AA- mit negativem Ausblick, an den Anleihemärkten wird eine Abstufung nicht ausgeschlossen. Das Ergebnis dürfte nach Einschätzung der Marktstrategen der Commerzbank knapp ausfallen. Da die Spread-Straffung am Vortag um 2,4 Basispunkte ohne politische Nachrichten erfolgt sei, eröffne dies Raum für Spekulationen über ein positives Ratingurteil am Abend, da Regierungsvertreter in der Regel einen Tag im Voraus über Ratingänderungen informiert würden. Insgesamt sieht die Commerzbank eine etwas bessere Chance, dass Frankreich eine Abstufung vermeiden könne. Auch die übrigen großen Ratingagenturen werden demnächst bei Frankreich aktiv, Moody's folgt im Oktober und die Ratingagentur S&P bereits im November.

Vor allem Analysten setzen zum Wochenschluss die Impulse. Puma notieren leicht im Plus, nachdem Bernstein die Aktie mit "Outperform" und einem Kursziel von 24 Euro in ihr Universum aufgenommen hat. Die Analysten werten das Chancen-Risiko-Verhältnis nun asymmetrisch, da sich Puma dem Tiefpunkt des Markenzyklus nähere. Puma stehe an einem Wendepunkt - am unteren Ende des Markenzyklus. Nach einigen Jahren, in denen das Unternehmen Marktanteile gewonnen und die Konkurrenz übertroffen habe, stehe es nun auf der Abwärtsseite des unvermeidlichen Markenzyklus. Im Juli sei ein neuer CEO gekommen und habe entschlossene Maßnahmen ergriffen, um die Erwartungen deutlich nach unten zu korrigieren - der richtige Schritt.

Die Rückversicherer im DAX notieren freundlich, nachdem es auch hier von Analysten positive Aussagen gegeben hat. Die UBS hat die Aktie der Hannover Rück auf "Kaufen" hochgestuft, sie legt 3,2 Prozent zu, Münchener Rück gewinnen 1,2 Prozent.

Für die Aktie von Siltronic geht es um 4,5 Prozent nach oben. Im Handel wird auf die gute Entwicklung beim südkoreanischen Halbleiterhersteller Hynix verwiesen, Siltronic sei ein Zulieferer für Hersteller von Speicher-Chips, so ein Aktienhändler. Dieser Umstand sorge nun für Fantasie. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie rund 30 Prozent an Wert verloren. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50       5.368,77    -0,3%   -18,00     +10,0% 
Stoxx-50         4.566,16    -0,3%   -11,51     +6,2% 
DAX           23.647,33    -0,2%   -56,32     +19,1% 
MDAX           30.044,60    -0,3%   -101,81     +17,8% 
TecDAX          3.559,47    -0,2%    -7,83     +4,4% 
SDAX           16.496,81    -0,2%   -39,28     +20,6% 
CAC            7.787,46    -0,5%   -36,06     +6,0% 
SMI           12.238,32    -0,4%   -54,40     +6,0% 
ATX            4.621,88    -0,5%   -23,22     +26,8% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Do, 17:06 Uhr  % YTD 
EUR/USD           1,1732    -0,0%   1,1735     1,1730 +13,3% 
EUR/JPY           173,33    +0,3%   172,73     172,73  +6,0% 
EUR/CHF           0,9350    +0,1%   0,9344     0,9339  -0,5% 
EUR/GBP           0,8662    +0,2%   0,8645     0,8653  +4,4% 
USD/JPY           147,73    +0,4%   147,19     147,25  -6,4% 
GBP/USD           1,3544    -0,2%   1,3575     1,3556  +8,5% 
USD/CNY           7,0935    +0,0%   7,0900     7,0938  -1,7% 
USD/CNH           7,1209    +0,1%   7,1149     7,1173  -3,0% 
AUS/USD           0,6650    -0,1%   0,6659     0,6647  +7,6% 
Bitcoin/USD       115.243,05    +0,6% 114.528,25   114.546,90 +21,0% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,16    62,37    -0,3%     -0,21 -13,4% 
Brent/ICE          66,21    66,37    -0,2%     -0,16 -11,4% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           3.645,09   3.634,10    +0,3%     10,99 +38,5% 
Silber            42,24    41,58    +1,6%      0,67 +44,1% 
Platin          1.184,86   1.178,15    +0,6%      6,71 +34,5% 
Kupfer            4,68     4,66    +0,4%      0,02 +13,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.