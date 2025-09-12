Fundamenta Group Investment Foundation
Die Fundamenta Group Investment Foundation hat ihre 8. Emission vorzeitig erfolgreich abgeschlossen. Mit Zeichnungen im Umfang von CHF 200 Millionen wurde ein neuer Höchstwert erreicht. Der kontinuierliche Kapitalzufluss und das anhaltende Interesse der mittlerweile 175 Anlegerinnen und Anleger wird als Zeichen des Vertrauens in die Strategie und in die Arbeit der Fundamenta Group Investment Foundation gewertet.
Die 8. Emission markiert für die Fundamenta Group Investment Foundation einen bedeutenden Meilenstein, zumal kürzlich die Milliardengrenze beim Anlagevolumen überschritten wurde. «Diese Kapitalerhöhung schafft eine überaus solide Basis für die weitere Entwicklung der Stiftung», sagt Ricardo Ferreira, Geschäftsführer der Fundamenta Group Investment Foundation. «Auch wenn das Marktumfeld komplex und von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt ist, sehen wir darin zugleich attraktive Chancen. Wir verfolgen daher eine klare Strategie, die auf gezielte Akquisitionen, Investitionen in unsere laufenden Entwicklungsprojekte sowie ein aktives Asset Management setzt, um nachhaltiges Wachstum und eine langfristige Wertsteigerung für unsere Anleger sicherzustellen.»
Das Immobilienportfolio der Anlagegruppe «Swiss Real Estate» umfasst per 30. Juni 2025 insgesamt 52 Liegenschaften, darunter 47 Bestandsliegenschaften und fünf Entwicklungsprojekte (Bestand/Neubau). Der Bilanzwert des gesamten Immobilienportfolios beträgt per 30. Juni 2025 CHF 1 032 Mio.
