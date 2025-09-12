Berlin (ots) -Auf seiner 25. Jahrestagung hat der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) die langjährige und engagierte Arbeit von Franz-Josef Holzenkamp mit dem DVT-Award gewürdigt. Holzenkamp ist seit 2017 Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes e. V.. Geboren 1960 im niedersächsischen Friesoythe, führt der staatlich geprüfte Wirtschafter und Landwirtschaftsmeister seit 1990 einen landwirtschaftlichen Betrieb. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit prägte er über viele Jahre die Agrarpolitik und Verbandsarbeit: Als Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen und später als Mitglied des Deutschen Bundestages (2005-2017) mit Schwerpunkt Ernährung und Landwirtschaft, zuletzt auch als agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Darüber hinaus engagiert er sich in zahlreichen Gremien der Agrar- und Ernährungswirtschaft, unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender der AGRAVIS Raiffeisen AG und der Raiffeisendruckerei GmbH. Mit seinem langjährigen Einsatz für die Belange der Landwirtschaft, Genossenschaften und des ländlichen Raumes gilt er als profilierter Vertreter der Branche."Wir kennen Franz-Josef Holzenkamp als engagierten Streiter für gemeinsame Lösungen, denn die genossenschaftlichen und privaten Futtermittelunternehmen sind im DVT vereint", sagte DVT-Präsident Cord Schiplage in seiner Laudatio. "Er sucht stets nach Lösungen für die uns betreffenden Themen - und das immer konstruktiv, zielorientiert und mit hohem Respekt gegenüber anderen Interessen. Er ist ein Pragmatiker, der einschätzen kann, ob etwas erreichbar ist. So handelt er als Gesprächs- und Verhandlungspartner, der stets - auch bedingt durch seinen eigenen Betrieb - die Futtermittelwirtschaft im Herzen trägt und um das Wohl unserer Branche besorgt ist."HintergrundDer DVT-Award wird jährlich an eine Person vergeben, die sich durch besondere Leistungen beispielhaft über längere Zeit direkt oder indirekt für die Futtermittelwirtschaft einsetzt oder eingesetzt hat. Die preiswürdige Person sollte außerhalb des DVT gesucht werden oder Mitarbeiter/in eines DVT-Mitgliedsunternehmens sein und mit der Arbeit der Branche eng verbunden sein. Der DVT-Award wurde 2025 zum elften Mal vergeben.Bisherige Preisträger waren Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Andreas Hensel, Werner Schwarz, Peter Radewahn, Jan Lahde, Prof. Dr. Wilhelm Windisch, Professor Dr. Hubert Spiekers, Alexander Döring, Dr. Walter Staudacher, Dr. Hermann-Josef Nienhoff und Helmut Wulf.Weitere InformationenBisherige Preisträger (https://www.dvtiernahrung.de/branche/dvt-award)Impressionen zur Award-Verleihung stehen in Kürze auf dem YouTube-Kanal des DVT zur VerfügungÜber den DVTDer Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.*Region Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen / Region Süd: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland / Region Ost: Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, ThüringenPressekontakt:Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)Mark Jungbluth | PressesprecherBeueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 BonnTelefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |jungbluth@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.deX: @DVTVerband | facebook.com/DVTiernahrung |linkedin.com/company/dv-tiernahrung | tinyurl.com/DVT-YoutubeOriginal-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/45468/6116336