Es ist nicht der 01. April: Was wie ein Scherz klingt, ist in Albanien Realität: Die erste KI-Ministerin der Welt tritt ihr Amt an.Kein Kalauer: Künftig sorgt laut Medienberichten der Algorithmus einer Künstlichen Intelligenz für die Vergabe öffentlicher Ausschreibungen Albaniens. Ein virtueller Beamter hat die Vorteile der Unbestechlichkeit, so Premierminister Edi Rama. Er stellte am Donnerstag in Tirana Änderungen im Kabinett und Diella vor: So heißt die KI-Ministerin. "Diella ist das erste Kabinettsmitglied, das nicht physisch anwesend ist, sondern virtuell von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde", sagte Rama bei der Vorstellung seiner neuen künstlichen Kollegin. Sie werde …
