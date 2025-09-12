Der KI-Wahnsinn rollt weiter: Oracle, Nebius & Co. im Check
© 2025 aktienlust.tv
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|260,75
|261,00
|12:20
|260,70
|261,00
|12:20
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:30
|Der KI-Wahnsinn rollt weiter: Oracle, Nebius & Co. im Check
|Der KI-Wahnsinn rollt weiter: Oracle, Nebius & Co. im Chec
► Artikel lesen
|10:01
|Where Will Nebius Stock Be in 3 Years?
|08:30
|Nebius: Analysten heben Kursziel an - Könnte die Aktie jetzt komplett durchstarten?
|Do
|Why Nebius Stock Is Rocketing Higher This Week
|Do
|Nebius Raises $3.7 Billion in Wake of Microsoft AI Deal
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:10
|Oracle (ORCL): From Dot-Com Relic to AI Powerhouse
|12:02
|Could Oracle Be the Next Nvidia?
|11:38
|Tops & Flops der KW 37: Oracle haussiert, Airbus zeigt Stärke, Telekom schwächelt
|11:30
|Der KI-Wahnsinn rollt weiter: Oracle, Nebius & Co. im Check
|Der KI-Wahnsinn rollt weiter: Oracle, Nebius & Co. im Chec
► Artikel lesen
|10:54
|Analysts raise year-end targets as markets hit new highs, Oracle storms higher | Wall Street Week
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NEBIUS GROUP NV
|78,00
|+2,63 %
|ORACLE CORPORATION
|260,60
|-0,61 %