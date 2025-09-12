Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI TALK erweitert sein Produktportfolio erstmals um neue Tarifoptionen für die einfache Internetlösung Zuhause. Mit ihnen erhalten Neu- und Bestandskundinnen und -kunden ab dem 25. September 2025 wahlweise 150 oder 300 GB Datenvolumen inklusive 5G(1) für die stationäre Nutzung. Passend dazu werden verschiedene leistungsstarke stationäre 5G-WLAN-Router angeboten.Die neuen ALDI TALK Home Tarifoptionen im Überblick:- ALDI TALK Home S: 150 GB inkl. 5G1 für 19,99 Euro/4 Wochen(2)- ALDI TALK Home L: 300 GB inkl. 5G1 für 29,99 Euro/4 Wochen(2)Beim Kauf eines Routers erhalten Kundinnen und Kunden gratis eine ALDI TALK Daten-SIM inkl. 10 Euro Startguthaben(3), die bereits im Router eingelegt ist. Neben den neuen Home-Tarifoptionen können die Kundinnen und Kunden bei der ALDI TALK Daten-SIM wie gewohnt 24 Stunden Surf-Tickets für den kurzfristigen Bedarf dazubuchen.Die stationären 5G WLAN-Router - beispielsweise das Modell ZTE G5TS - sind zum Preis von 99,99 Euro(4) erhältlich. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.Auch unterwegs und auf Reisen immer verbundenFür die flexible Internetnutzung unterwegs bietet ALDI TALK zusätzlich den mobilen 4G/LTE-Router ZTE U10 an. Das kompakte Gerät mit 2.000 mAh Akku(5) verbindet bis zu 32 Nutzer gleichzeitig und ist für 29,99 Euro(4) in den Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD sowie auf alditalk.de erhältlich. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht. Auch hier ist eine gratis Daten-SIM inkl. 10 Euro Startguthaben(3) bereits im Endgerät eingelegt.Für die Internetnutzung mit dem mobilen Router können Kunden und Kundinnen nach Aktivierung ihrer Daten-SIM ebenfalls die neuen ALDI TALK Home-Tarifoptionen sowie die ALDI TALK Surf-Tickets und Reise-Optionen buchen.Weitere Infos unter alditalk.de/home.(1) Max. Geschwindigkeit Inklusivdatenvolumen: 100 Mbit/s Download, 25 Mbit/s Upload, danach max. 64 kbit/s im Up-/Download. Es handelt sich jeweils um die technisch mögliche Maximalgeschwindigkeit. Die tatsächlich & durchschnittlich erreichte Geschwindigkeit kann davon abweichen und ist u.a. abhängig vom Endgerät & Netzausbaugebiet. 5G und 4G/LTE nur mit kompatibler Hardware nutzbar.(2) Tarif Home S/Home L: Inklusivdatenvolumen 150 GB/300GB mit einer max. Geschwindigkeit von 100 Mbit/s Download, 25 Mbit/s Upload, danach mit max. 64 kbit/s im Up-/Download. Technisch mögl. Maximalgeschwindigkeit, tatsächlich & durchschnittl. Geschwindigkeit kann abweichen und ist u.a. abhängig vom Endgerät & Netzausbaugebiet. Nutzung im EU-Ausland zu Inlandskonditionen im Rahmen der Regelungen der Europäischen Union zur angemessenen Nutzung (EU-Fair-Use-Policy). Einsehbar in der Preisliste und unter www.alditalk.de/fup. Die Laufzeit beginnt mit dem Zeitpunkt der Aktivierung. Ungenutztes Datenvolumen verfällt am Ende der Laufzeit. Die Tarifoption verlängert sich bei ausreichendem Guthaben autom. um 4 Wochen. Leistungserbringer: E-Plus Service GmbH (EPS), E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf. Netzbetreiber: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG.(3) Gratis-Daten SIM: inkl.10 EUR Startguthaben (nicht auszahlbar). Aktivierung der SIM-Karte und alle Infos unter alditalk.de. Die Internet-Nutzung über den ALDI TALK Home Router ist nach Buchung einer Daten-Option (z.B. Tarif Home S) möglich.(4) Verkäufer der Hardwareprodukte ist die medion GmbH, Am Zehnthof 77, 45307 Essen. Solange der Vorrat reicht.(5) Die mAh-Angaben beziehen sich auf den typischen Wert der Akkukapazität, der unter Laborbedingungen ermittelt wurde. Die nach der einschlägigen Norm IEC 61960 ermittelte (Mindest-)Kapazität beläuft sich auf einen geringeren Wert. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Netzwerkumgebung, Nutzerverhalten und anderen Faktoren variieren.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6116386