Linz (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat den Leitzins mit 2% (Einlagensatz) unverändert gelassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wenn man den Worten der EZB-Chefin Christine Lagarde Glauben schenke, habe man die Inflation im Griff. Die Wachstumsprognose für 2025 sei von 0,9% auf 1,2% angehoben worden. Zinssenkungen dürften damit zumindest für 2025 vom Tisch sein. Demgegenüber stünden Zinssenkungen in den USA, obwohl die gestrigen Inflationszahlen von 2,7% auf 2,9% angestiegen seien. Grund dafür sei der schwache Arbeitsmarkt. Mit einem Leitzins von 4,25% (Einlagensatz) habe die FED Spielraum, um an der Zinsschraube zu drehen. Der EUR/USD-Kurs habe mit einem kleinen Sprung von 1,1662 (gestriger Tiefstkurs) auf 1,1746 (gestriges Tageshöchst) reagiert. Die Meinung der Oberbank sei unverändert. Kurse von 1,1800 in EUR/USD seien in den nächsten Tagen möglich. Eine Limitorder sei ein geeignetes Mittel, um Kursspitzen zu nutzen. ...

