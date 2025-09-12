Der slowakische Batteriezellhersteller Inobat erhält eine Förderung in Höhe von 54 Millionen Euro sowie ein Darlehen in Höhe von 456.000 Euro für die Errichtung einer Gigafactory in Valladolid in Nordspanien. In dem Werk sollen 260 Arbeitsplätze entstehen. Dass InoBat in Valladolid eine Batteriezellfabrik bauen will, ist bereits seit 2022 bekannt. Die Anlage soll bereits 2027 eine Produktionskapazität von 32 GWh erreichen, die volle Kapazität soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
