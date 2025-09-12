Erfurt (ots) -Drachen, Hexen, Kobolde und viele weitere fabelhafte Wesen warten auf die fünf mutigen und bunten Helden Hufius, Blümchen, Herbert, Twinkle und Tupfen im "Super Happy Magic Forest" (ZDF). Die 52-teilige Animationsserie wird ab dem 16. September 2025, montags bis freitags, um 17:00 Uhr in Doppelfolgen bei KiKA gezeigt und kann ab sofort auf kika.de und in der frisch überarbeiteten KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-app-134.html) gestreamt werden.Die britische Animationsserie basiert auf der gleichnamigen Bilderbuchreihe des Zeichners und Autors Matty Long. Die bunten Geschichten parodieren auf spielerische Weise Motive aus Märchen, Fantasy- und Rittererzählungen und bieten damit originelle Unterhaltung für Kinder im Grundschulalter. Produziert wurde die Serie von Tiger Aspect Kids & Family (Großbritannien), gemeinsam mit Movimenti Production (Italien), Monello Productions und Zodiak Kids & Family France (beide Frankreich). Beim ZDF verantwortet Franziska Guderian die Redaktion.Zum Inhalt: Die außergewöhnlichen Bewohner des Super Happy Magic Forest leben gemeinsam in einem großen Baum: Ganz oben in den Blättern findet man die Fee Twinkle. Im Stamm wohnen das Einhorn Blümchen und der Faun Hufius, unten im Wurzelgeflecht leben der Zwerg Herbert und der Fliegenpilz Tupfen. Immer wieder stellen sie sich den Aufträgen des Rats des Glücks und helfen sich gegenseitig auf ihren Abenteuern. Ihre Missionen führen sie in andere Welten, in denen sie auf Drachen, Hexen und Kobolde treffen. Auch wenn es Meister Heiter, der mürrische Vorsitzende des Rats des Glücks, nicht gerne sieht, frohlocken sie nach jeder Mission ausgelassen und tanzen durch den Super Happy Magic Forest.Aus KiKA-Player wird KiKA: Das umfangreiche und hochwertige Streamingangebot von KiKA von ARD und ZDF ist unter neuem Namen ab sofort in allen gängigen Stores zu finden. Mit der Umbenennung der KiKA-App gehen sowohl inhaltliche als auch technische Updates einher. Für die Jüngsten und deren Eltern bleibt die KiKANiNCHEN-App weiterhin erste Qualitätsadresse für altersgerechte und vielfältige Vorschulinhalte.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6116424