© Foto: Andrej Sokolow - dpa-tmnApple hat von der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für sein neues Bluthochdruckerkennungssystem erhalten und bringt die Funktion nächste Woche auf den Markt. Das Unternehmen hatte das Tool Anfang September auf seiner letzten Produktvorstellung angekündigt und zuvor auf die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden verwiesen. Die Funktion wird in 150 Ländern und Regionen verfügbar sein, darunter die USA, Hongkong und die Europäische Union. Apple erklärte, dass der optische Herzsensor der Apple Watch genutzt werde, um über einen Zeitraum von 30 Tagen zu messen, wie die Blutgefäße auf Herzschläge reagieren. Sobald Anzeichen für chronischen Bluthochdruck …Den vollständigen Artikel lesen ...
