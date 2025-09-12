Die hervorragende Laune beim Euro kann durchaus für Verwunderung sorgen. Dabei ist die Schwäche der anderen wesentlich. In Japan sind in den letzten Monaten die Zinsen für lang laufende Staatsanleihen förmlich explodiert. In den USA tut die Notenbank vieles dafür, dass die 30jährigen US-Bonds die Marke von fünf Prozent nicht nahhaltig überschreiten. Dem gegenüber steht ein Euro, der zum US-Dollar bei 1.17 Dollar notiert und sich daran macht, die Marke von 1.20 Dollar ins Visier zu nehmen. Zum japanischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
