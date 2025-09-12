© Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpaFür Disney, Netflix und Co. könnte es schon bald ungemütlicher werden, sollte es Paramount Skydance gelingen, diesen US-Riesen zu schlucken.Paramount Skydance will nach übereinstimmenden Medienberichten einen Kauf von Warner Bros. Discovery vorbereiten. Die Aktien von Warner Bros. Discovery stiegen nach der Nachricht um bis zu 30 Prozent, die von Paramount um 15 Prozent, da Investoren auf den Einstieg von Larry Ellison und eine Konsolidierung im Streaming-Markt setzen. Paramount und Warner Bros. lehnten es ab, den Bericht zu kommentieren. Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery würde eine strategische Fortsetzung darstellen, hatte Skydance Media erst im Frühjahr für 8,4 …Den vollständigen Artikel lesen ...
