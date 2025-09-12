Der Neobroker Scalable Capital hat nach Trade Republic nun ebenfalls von der europäischen Zentralbank die Vollbanklizenz erhalten. Das Münchner Unternehmen erweitert sein Angebot damit um neue Banking-Lösungen fürs Sparen und Finanzieren. Scalable Capital hat die Erlaubnis für das Einlagen- und Kreditgeschäft von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten. Dadurch ist das Unternehmen ein durch die BaFin und Deutsche Bundesbank beaufsichtigtes CRR-Kreditinstitut, eine sogenannte Vollbank. Den vollständigen Artikel lesen ...
