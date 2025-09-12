Boston (www.anleihencheck.de) - Wie allgemein erwartet, hat die EZB bei ihrer heutigen Sitzung alle Leitzinsen unverändert belassen, so Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analyst bei MFS Investment Management.Da Chancen und Risiken für das Wirtschaftswachstum nun ausgeglichen erscheinen würden, die mittelfristige Inflation auf der Ziellinie sei und das Zinsniveau als neutral angesehen werden könne, dürfte der aktuelle Leitzins von 2% tatsächlich den aktuellen Zyklus beschließen. Folglich könne der Markt jegliche Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung in naher Zukunft auspreisen - sofern jedenfalls keine neuen Schocks eintreten würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de