Wien (www.anleihencheck.de) - Was vor wenigen Wochen noch weitgehend erwartet wurde, blieb nun aus, die EZB sprach sich gegen eine erneute Zinssenkung aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Disinflations-Risiken durch den stärkeren Euro würden somit nicht ausreichen, die Inflations-Unsicherheiten rund um die US-Zölle und die deutsche Fiskalpolitik zu mindern. Es bleibe der Eindruck, dass die EZB am Ende des Zinssenkungszyklus angekommen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
