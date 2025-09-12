Fiege Logistik hat sechs weitere schwere E-Lkw in Betrieb genommen. Neben den bestehenden acht Fahrzeugen der Marken Volvo und Designwerk werden künftig sechs zusätzliche eActros 600 von Daimler Truck für das Logistikunternehmen aus dem westfälischen Greven unterwegs sein. Mit den neuen Fahrzeugen will Fiege Logistik nach eigenen Angaben den "Fernverkehr zukünftig noch nachhaltiger" bedienen. Die sechs Fahrzeuge werden an den Fiege-Niederlassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net