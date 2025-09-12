© Foto: DALL*E

Milliardenbewertungen, Börsengänge und Rekordpreise befeuern den Hype. Doch hinter der Fassade wachsen die Risiken - und erste Schwächen zeigen sich bereits deutlich.Die Kryptobranche kennt extreme Höhenflüge und tiefe Abstürze. Arjun Sethi, Co-CEO der Kryptobörse Kraken, deren Wert zuletzt mit 15 Milliarden US-Dollar angegeben wurde, räumte auf der Fortune Brainstorm Tech-Konferenz in Park City ein, dass sich der Markt aktuell in einer Blase befindet - allerdings mit Nuancen. "Befinden wir uns in einer Blase oder nicht? Wenn ich mir die Gesamtentwicklung über 15 Jahre anschaue, würde ich sagen: nein. Wenn man sich jedoch jedes Quartal einzeln ansieht, lautet die Antwort: ja, wir befinden …