Es weckt Erinnerungen an 2022, als Russland im Rahmen eines Manövers große Truppen nahe der Ukraine zusammenzog und dann einfach einmarschierte. Heute startet ein weiteres Manöver: Bei Sapad 2025 trainiert Russland gemeinsam mit Belarus, wie man den Westen auf Abstand hält. Die Aktionen nahe der Grenze zur EU (NATO) lösen Besorgnis aus, vor allem in Polen. Vor dem Hintergrund massiver Spannungen mit dem Westen hat am Morgen das gemeinsame Großmanöver von Weißrussland und Russland begonnen. Schauplätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
