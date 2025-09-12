FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 175 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff wagte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Er rechnet mit einem Strategieupdate, bei dem es sich aber wahrscheinlich "nur" um eine Bestätigung handeln werde. Insgesamt blickt er positiv auf das Unternehmen. Mit Zukäufen habe Krones den regionalen Fußabdruck verbreitert; die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollten sich aufs Umsatzwachstum niederschlagen und ein wachsender Anteil des Service-Geschäfts sollte den Margen helfen./tih/mis



