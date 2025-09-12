Köln (ots) -Letztes Jahr ging es einmal rund um NRW, dieses Jahr will WDR-Moderatorin Sabine Heinrich nun "Ab durch die Mitte". In der neuen vierteiligen WDR-Reihe macht sie sich vom südwestlichen Zipfel Nordrhein-Westfalens auf den Weg in den Nordosten des Landes. Immer geradeaus - ob mit dem Klapprad oder auf Wasserskiern, ob hoch durch die Luft oder tief unter der Erde. Die neue Staffel ist ab Freitag, 19. September um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen zu sehen und bereits ab Mittwoch, 17. September in der ARD Mediathek verfügbar.Wie im letzten Jahr weiß Sabine Heinrich auf ihrer Tour nie, was sie als nächstes erwartet, wem sie begegnet, wie sie weiterkommt. Nur die grobe Richtung, die ist klar: Von der Eifel durchs Rheinland und Ruhrgebiet, vorbei an der Lippe, in den Teutoburger Wald bis an die Weser. Sabine Heinrich freut sich über die neue Tour: "NRW ist so unterschiedlich und hat so viel zu bieten - ich möchte nirgendwo anders sein.""Ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt auf dieser Reise"Ihre Tour führt sie mitten durch NRW: Sabine startet von der Eifel ins Rheinland. Sie fliegt über das Ruhrgebiet und reist dabei in ihre Kindheit, nach Heeren, vorbei an der Lippe, durch Hamm, Harsewinkel bis nach Steinhagen in Ostwestfalen. Dort joggt sie mit einem Feuerwehrmann durchs südöstliche Münsterland, fährt Rettungsboot auf der Weser und geht auf Schatzsuche im Teutoburger Wald. Am Ende wartet ganz oben im Nordosten des Landes eine Überraschung auf sie.Über ihre Reise sagt die Moderatorin: "Ich dachte letztes Jahr schon: Das kannst Du nicht toppen. Tja, so kann man sich täuschen. Mein Team hat sich Herausforderungen einfallen lassen - da kann man nicht draufkommen. Und das Schönste: Ich habe so viele unterschiedliche und allesamt wunderbare Menschen kennengelernt auf dieser Reise. Und alle, wirklich alle, haben mich und das gesamte Team herzlich empfangen und uns in ihr Leben schauen lassen."Die vier Folgen "Ab durch die Mitte" laufen ab Freitag, den 19. September um 20:15 Uhr wöchentlich im WDR Fernsehen. Ab dem 17. September sind alle Folgen bereits in der ARD Mediathek verfügbar. Die Reihe wird von der Produktionsfirma klarlogo produziert. Verantwortlich für die Redaktion sind Monika Pohl und Ann-Christin Gertzen.Für akkreditierte Journalist:innen steht die Doku-Reihe im Vorführraum der WDR Presselounge unter www.presse.wdr.de zur Ansicht bereit.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6116534