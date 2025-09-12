Nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr 2024 ist die BHB Brauholding Bayern Mitte (BHB) ordentlich ins laufende Geschäftsjahr gestartet. Der Getränkekonzern mit der Kern-Biermarke Herrnbräu trotz somit der schwierigen Marktlage. Die Analysten von GBC Research sehen daher Kurspotential und erhöhten sogar ihr Kursziel. Mit Blick auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland ist die Marktsituation für Getränkekonzerne derzeit eher schwierig, da die Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de