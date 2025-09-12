Mainz (ots) -
Woche 38/25
Sa., 13.9.
0.55 sportstudio live
Leichtathletik-WM
. . .
Bitte Korrektur beachten:
Marathon Frauen, Finale
Bitte streichen: Männer
. . .
Bitte Ergänzung beachten:
Leichtathletik-WM bei sportstudio.de: Marathon der Frauen
aus Tokio/Japan mit den Kommentatoren Fabian Meseberg und
Marc Windgassen ab 0.25 Uhr im Livestream
Mi., 17.9.
Bitte geänderten Programmablauf ab 1.00 Uhr beachten:
1.00 frontal-Dokumentation (VPS 0.59/HD/UT)
Gold, Silber, Machtmissbrauch - Die dunkle Seite der Leichtathletik
Film von Michael Haselrieder und Christina Zühlke
Deutschland 2025
1.45 Owen Ansah - Der schnellste Deutsche aller Zeiten (VPS 1.44/HD/UT)
Film von Hanna Günther und Tim Gorbauch
(vom 14.9.2025)
Deutschland 2025
2.30 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 1.45)
2012-2013: GroKo-Deal und Schlagerboom
3.15 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 2.30)
2014-2016: Weltmeister und Flüchtlinge
4.00 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 3.15)
2017-2019: Handysucht und Hitzewelle
4.45 plan b: Zurück in den Kreislauf
5.15- hallo deutschland
5.30
("Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen: 2010-2011: Atom-Abschied und Euro-Rettung"
von 1.00 Uhr sowie die Wiederholung "Das war dann mal weg" entfallen.)
Woche 40/25
Mo., 29.9.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 4.20 Uhr beachten:
4.20 Backstage - Die Ehrlich Brothers (VPS 4.19/HD/UT)
Die Magie hinter der Diamonds-Show
Film von Carina Hlusiak und Lisa Wölfle
Deutschland 2025
4.50- hallo deutschland (VPS 4.20)
5.30
Woche 41/25
Mi., 8.10.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 2.15 Uhr beachten:
2.15 auslandsjournal
2.45 frontal (VPS 3.15)
3.30 plan b: Prost ohne Prozente (VPS 4.00)
4.15 Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst (HD/UT)
Spurensuche hinter den Kulissen
Film von Julia Disselmeyer
Deutschland 2025
4.45- hallo deutschland
5.30
(Die Wiederholung "Die Spur" entfällt.)
