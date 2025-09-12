Mainz (ots) -Woche 38/25Sa., 13.9.0.55 sportstudio liveLeichtathletik-WM. . .Bitte Korrektur beachten:Marathon Frauen, FinaleBitte streichen: Männer. . .Bitte Ergänzung beachten:Leichtathletik-WM bei sportstudio.de: Marathon der Frauenaus Tokio/Japan mit den Kommentatoren Fabian Meseberg undMarc Windgassen ab 0.25 Uhr im LivestreamMi., 17.9.Bitte geänderten Programmablauf ab 1.00 Uhr beachten:1.00 frontal-Dokumentation (VPS 0.59/HD/UT)Gold, Silber, Machtmissbrauch - Die dunkle Seite der LeichtathletikFilm von Michael Haselrieder und Christina ZühlkeDeutschland 20251.45 Owen Ansah - Der schnellste Deutsche aller Zeiten (VPS 1.44/HD/UT)Film von Hanna Günther und Tim Gorbauch(vom 14.9.2025)Deutschland 20252.30 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 1.45)2012-2013: GroKo-Deal und Schlagerboom3.15 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 2.30)2014-2016: Weltmeister und Flüchtlinge4.00 Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen (VPS 3.15)2017-2019: Handysucht und Hitzewelle4.45 plan b: Zurück in den Kreislauf5.15- hallo deutschland5.30("Die 2010er - Jahrzehnt der Illusionen: 2010-2011: Atom-Abschied und Euro-Rettung"von 1.00 Uhr sowie die Wiederholung "Das war dann mal weg" entfallen.)Woche 40/25Mo., 29.9.Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 4.20 Uhr beachten:4.20 Backstage - Die Ehrlich Brothers (VPS 4.19/HD/UT)Die Magie hinter der Diamonds-ShowFilm von Carina Hlusiak und Lisa WölfleDeutschland 20254.50- hallo deutschland (VPS 4.20)5.30Woche 41/25Mi., 8.10.Bitte geänderten Programmablauf und Ausdruck ab 2.15 Uhr beachten:2.15 auslandsjournal2.45 frontal (VPS 3.15)3.30 plan b: Prost ohne Prozente (VPS 4.00)4.15 Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst (HD/UT)Spurensuche hinter den KulissenFilm von Julia DisselmeyerDeutschland 20254.45- hallo deutschland5.30(Die Wiederholung "Die Spur" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6116548