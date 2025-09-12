© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt erlebt eine neue Altcoin-Rallye. Solana, XRP und Dogecoin übertreffen Bitcoin und Anleger blicken jetzt auf den Fed-Entscheid.Der Kryptomarkt erlebt aktuell eine dynamische Umschichtung. Während Bitcoin es gerade so über die Marke von 115.000 US-Dollar schafft, treiben starke Zuflüsse, robuste Derivatemärkte und wachsende regulatorische Hoffnung die Preise vieler Altcoins auf Mehrmonatshochs. Solana stürmt auf Platz 5 der größten Kryptowährungen Solana (SOL) ist der Shootingstar der Woche. Mit einem Tagesplus von 6,35 Prozent und einem Wochengewinn von 14,20 Prozent hat der Ethereum-Rivale Binance Coin (BNB) vom fünften Platz der größten Kryptowährungen verdrängt. Das …Den vollständigen Artikel lesen ...
